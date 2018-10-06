وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر نساء مختطفات في إحدى الحافلات التابعة لميليشيات الحوثي.

وأضاف مراسلنا أن الميليشيات نظمت مسيرات مسلحة، ونشرت الآلاف من مسلحيها في شوارع العاصمة، لمنع خروج التظاهرات.

ونقل عن مصادر ميدانية في العاصمة قولها، إن الحوثيين نشروا ‏مدرعات وفرقا مسلحة في الشوارع، منها ميدان التحرير وسط العاصمة، كما جرى نصب نقاط تفتيش بشكل كثيف في مداخل صنعاء.

وأدخل الحوثيون كتيبة مسلحة إلى جامعة صنعاء ونظموا استعراضا عسكريا أمامها، بعد خروج عدد من النساء من الجامعة في محاولة للتظاهر، ونشرت الميليشيات الموالية لإيران العشرات من النساء المسلحات بالهراوات للمشاركة في قمع المتظاهرات.

وجابت شوارع العاصمة عربات مسلحة تقل مسلحين معظمهم من صغار السن، مدججين بشتى أنواع الأسلحة، ومن بينها القذائف الصاروخية "آر بي جي".

وتعكس تحركات الحوثيين العسكرية في صنعاء، حالة الذعر والخوف من أية هبة شعبية، بعد تصاعد وتيرة التذمر والسخط بين سكان العاصمة وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وكان نشطاء تداولوا منشورات تدعو للتظاهر والعصيان المدني في العاصمة، مؤكدين اقتراب ثورة الجياع التي ستطيح الميليشيات الانقلابية.

ونظرا لاستمرار الأزمة المالية التي يمر بها اليمن نتيجة استنزاف الحوثيين ثروات البلاد وتسخيرها لخدمة أعمالها التمردية، أغلقت العشرات من المحال التجارية أبوابها أخيرا، في العاصمة صنعاء وأوقفت نشاطها بسبب انهيار قيمة الريال اليمني.

وازداد الوضع الاقتصادي سوءا في صنعاء مع اعتقال الميليشيات مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في العاصمة.

وسقطت العاصمة اليمنية في أيدي الميليشيات المتمردة الموالية لإيران، عام 2014، ليواجه اليمنيون منذ ذلك سطوة الحوثيين وفسادهم.