وقال المصدر إن الانفجار وقع في وسط الفلوجة، مشيرا إلى أنه "لا معلومات عن قتلى حتى الآن".

وذكر مستشفى الفلوجة أن الحصيلة الأولية للانفجار تشير إلى إصابة 3 مدنيين وعنصرين من الشرطة.

ومن غير المعروف، إلى حدود الساعة، الجهة التي تقف وراء انفجار السيارة.

وشهدت الفلوجة وجودا قويا لداعش في السنوات الماضية، قبل أن يطرد منها ويتلقى هزيمة في جميع معاقله الكبرى في العراق.