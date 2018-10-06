وأفاد مصدر عسكري أن ميليشيات المتمردين تلقت ضربة موجعة، بعد استهداف تعزيزات لها كانت تتوافد على المنطقة المطلة على الخط العام الرابط بين الشريجة والراهدة.

كما سقط قتلى وجرحى من المتمردين خلال إحباط الجيش اليمني محاولة تسلل لهم على جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء.

جريمة الحديدة

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية ارتكبت جريمة جديدة في محافظة الحديدة، إذ استهدفت مخيما للاجئين بعدد من القذائف في بني جابر بمديرية الخوخة جنوب المحافظة، وهو مخيم أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرًا، لاستقبال النازحين من المديريات الأخرى في الحديدة، بسبب ما تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية من قتل وطرد وأعمال نهب وسلب للمساعدات الإنسانية في هذا المحافظة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "نتج عن هذا الاستهداف الإرهابي البشع وفاة امرأة وإصابة عدد من النازحين القاطنين بالمخيم، قدر عددهم بـ (12) جريحا أغلبهم كان من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم."

وأوضح المتحدث أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقفت وستقف على الدوام مع الشعب اليمني الشقيق، لعودة حكومته الشرعية، وعودة الأمن والاستقرار لليمن، ولاستعادة كامل حقوق الشعب اليمني التي استولت عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وأكد المتحدث أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمات المجتمع المدني لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإنسانية والشعب اليمني، وانتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان، والقوانين الدولية والإنسانية.