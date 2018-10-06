وندد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بهذه الجريمة، واتهم المتمردين بمواصلة نهب وسلب المساعدات الإنسانية في الحديدة داعيا الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجرائم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قامت، الجمعة، باستهداف مخيما للاجئين في بني جابر بمديرية الخوخة جنوبي محافظة الحديدة بعدد من القذائف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن المخيم أنشأه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤخرا، لاستقبال النازحين من المديريات الأخرى في الحديدة، بسبب ما تقوم به الميليشيا الإرهابية من قتل وطرد وأعمال نهب وسلب للمساعدات الإنسانية في هذا المحافظة.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي: "نتج عن هذا الاستهداف الإرهابي البشع وفاة امرأة وإصابة عدد من النازحين القاطنين بالمخيم، قدر عددهم بـ12 جريحا أغلبهم كان من الأطفال، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة في المخيم".

وأكد المتحدث أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تطالب الأمم المتحدة ومنظماتها ومنظمات المجتمع المدني لإدانة جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق الإنسانية والشعب اليمني، وانتهاكه لمبادئ حقوق الإنسان، والقوانين الدولية والإنسانية.