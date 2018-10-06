وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، أن النيران تحاصر القرية، بعدما اشتدت ألسنة اللهب بمزارع النخيل، حيث اتسعت دائرة النيران.

وقامت أجهزة الأمن والحماية المدنية بفرض طوق أمنى وتوفير سيارات إطفاء للسيطرة الحريق، وتم الدفع بـ4 طائرات هليكوبتر و30 سيارة إطفاء لاحتواء الحريق الضخم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن الحريق أسفر عن إصابة 22 شخصا، مشيرا إلى أن جميع الإصابات نتيجة اختناقات بسيطة.

وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان على عدم وقوع وفيات حتى الآن في حادث الحريق.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وجه بأهمية الإسراع في الدفع بطائرات الإطفاء وعربات الإسعاف من المحافظات القريبة للمشاركة في السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد مدبولي أنه تم التواصل مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي وجه بإرسال 4 طائرات للإطفاء تابعة للقوات المسلحة، لمساندة الجهود المدنية في التعامل مع الحريق وحصره ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وفي السياق، قال محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، إنه جرى الاستعانة بـ 15 سيارة إطفاء من محافظة أسيوط و15 سيارة من محافظة سوهاج، للمشاركة مع سيارات إطفاء المحافظة في إخماد الحريق.

وكان حريق هائل نشب، مساء الجمعة، في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة، أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات واقتراب الحريق من المنازل ما اضطر الأهالي لترك منازلهم.