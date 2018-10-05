وأفاد مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري بأن 17 عنصرا على الأقل من الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في اليسبل ومخابئ القردعي بجبهة قانية.

وأضاف أن بقية مسلحي الميليشيات المشاركين في محاولة التسلل لاذوا بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.

وأشار إلى أن جنود الجيش استعادوا طاقما عسكريا ومجموعة من الأسلحة التي نهبتها الميليشيات الانقلابية من معسكرات الجيش.

وكان عدد من المسلحين الانقلابيين قتلوا، الأربعاء، من جراء استهداف مركبة عسكرية كانت تقلهم في مديرية الملاجم شرقي البيضاء.

خسائر حوثية بلحج

وفي غضون ذلك، قتل 26 من عناصرا الميليشيات الموالية لإيران، من جراء غارات مقاتلات التحالف العربي على تجمعاتهم في مديرية الراهدة شمالي محافظة لحج.

وقال مصدر عسكري، إن الميليشيات تلقت ضربة موجعة، حينما استهدفت الغارات تعزيزات كانت تتدفق إلى قمة جبل المدور، الذي يطل على الخط العام الرابط بين منطقتي الشريجة والراهدة.

وأضاف أن الغارات أدت إلى إصابة عدد آخر من المسلحين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.