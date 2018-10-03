ووقع الحادث بعد عودة الطائرتين من تدريب محلي، وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن الحادث أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتحطم طائرة وتضرر كبير بالأخرى، وهما من طراز "أنتينوف AN30"، و"أنتينوف AN32".



وأعلنت سلطات المطار أن المنشأة تم إغلاقها بشكل جزئي جراء الحادث، فيما لم تعلن السلطات العسكرية أي تفاصيل رسمية بعد.

إلا أن مصادر "سكاي نيوز عربية" أشارت إلى أن الاصطدام وقع بسبب هبوط الطائرتين واحدة خلف الأخرى مباشرة.

وحادث الأربعاء هو الثالث الذي يتعرض له سلاح الطيران السوداني القديم والمتهالك في أقل من شهر.

ففي 21 سبتمبر، قتل طياران سودانيان تحطمت طائرتهما العسكرية أثناء تدريب قرب أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم على الضفة الغربية للنيل.

جاء ذلك بعد أيام من تحطم مروحية عسكرية في إقليم دارفور المضطرب أثناء هبوطها بعد مهمة روتينية، وأكد الجيش حينها إنقاذ كل ركابها دون إعلان عددهم.

ويتكون معظم الأسطول الجوي السوداني من طائرات روسية الصنع، وتعرض خلال السنوات الماضية لحوادث عدة، ويعزو الجيش باستمرار هذا الأمر إلى مشكلات تقنية وسوء حالة الطقس.