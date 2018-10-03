وأفادت مصادر ميدانية بأن طائرات التحالف العربي شنت سلسلة غارات على مواقع للمتمردين في مديرية شدا في صعدة، وقبالة الحدود مع السعودية.

ونقلت المصادر عن شهود عيان في المنطقة قولهم، إنهم شاهدوا عربات للمتمردين الحوثيين تنقل جثث عدد من القتلى في المناطق التي استهدفتها ضربات طائرات التحالف العربي.

وشهدت مديريتان في صعدة على الحدود مع السعودية قصفا شنته طائرات التحالف العربي، استهدف مواقع وتحصينات للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، استهدفت طائرات التحالف العربي تعزيزات وتحركات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديريتي عبس ومستبأ.

وقالت مصادر ميدانية إن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للمتمردين في مديرية عبس، أثناء توجهها إلى جبهات القتال بمديرية حيران، كما استهدفت مركبات عسكرية بمديرية مستبأ المجاورة.

وأضافت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية وإصابة آخرين، وتدمير 5 عربات عسكرية وكميات من الأسلحة والذخيرة.

ولقي عدد من المتمردين الحوثيين مصرعهم من جراء استهداف مدفعية قوات دعم الشرعية في اليمن مركبة عسكرية في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء، جنوب غربي البلاد.