وأصدر محمد عبدالعظيم الحوثي بيانا دعا فيه جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة آل حميدان، من "العدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم (أنصار الله الحوثيين)"، واصفا إياهم بـ"المجرمين اللصوص السلاليين".

وأوضح البيان أن ميليشيات التمرد الحوثي تحاصر المنطقة، وتقوم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقلية، وتدمير مساكنهم بدون شفقة، حيث أدى القصف إلى "سقوط قتلى معظهم من النساء والأطفال وكبار السن".

كما دعا البيان جميع أتباعه "إلى الاستنفار والتحرك للتدخل السريع".

وحذر ميليشيات ابن عمه، عبدالملك الحوثي من أنهم إذا لم "يوقفوا عدوانهم الغاشم، والجبان هذا، ولو حتى حاولوا الاستيلاء على المنطقة، أو إذا أرادوا شن هجوم على منطقة أخرى، سيكون وبالاً عليهم وسيتم التنكيل بهم".

واندلعت، الاثنين، اشتباكات بين ميليشيات الحوثي وأتباع محمد عبدالعظيم الحوثي، في مديرية سحار بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا من الطرفين.