وقال الحرس الإيراني، على موقعه الرسمي، إنه استهدف مقر قادة هجوم الأحواز في شرق الفرات بصواريخ بالستية أرض-أرض أطلقها الفرع الجو فضائي له.

ولم يكشف الحرس الثوري عن الجماعة التي قال إنها نفذت الهجوم، لكنه أكد أن القصف أسفر عن مقتل عدد كبير من أفرادها.

وانطلقت الصواريخ الإيرانية من مدينة كرامانشاه غربي إيران واجتازت الأجواء العراقية لتصل إلى أهدافها في مدينة البوكمال شرقي سوريا.

وكشفت الوكالة أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، هما "ذو الفقار" الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا و"قيام" (800 كلم).

وبدت إيران متخبطة بشكل كبير، بعد هجوم الأحواز وهي توزع الاتهامات شرقا وغربا.

ولم تصل إيران حتى إلى رواية موحدة فيما يتعلق بالهجوم ذاته، فرواية وزارة الاستخبارات تتحدث عن 5 مهاجمين وتكذب رواية الحرس الثوري التي قالت إن 4 مسلحين هم من شنوا الهجوم .

وتحكم هذه التناقضات دائما التحركات والمواقف الإيرانية، وتثير تساؤلات وشكوكا بشأن طبيعة هذا الهجوم وتوقيته والجهة التي تقف وراءه والمستفيد منه.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الهجوم، الذي وقع في مدينة الأحواز مركز الإقليم الذي يحمل الاسم نفسه، أدى إلى سقوط 29 قتيلا معظمهم من الحرس الثوري، فضلا عن إصابة نحو 60 آخرين.