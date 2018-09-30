وأفادت الوكالة بأن ولي عهد الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، كانا في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي، والوفد المرافق.

ويضم الوفد السعودي: الأمیر تركي بن محمد بن فھد المستشار بالدیوان الملكي، والأمیر عبدالعزیز بن سعود بن نایف وزیر الداخلیة، والأمیر بدر بن سلطان أمیر منطقة الجوف، والأمیر بدر بن عبدالله وزیر الثقافة، والأمیر تركي بن ھذلول نائب أمیر منطقة نجران.

وفي الوفد أيضا: وزير الخارجية عادل الجبیر، ووزير الطاقة والصناعة خالد الفالح، ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الإعلام عواد العواد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.