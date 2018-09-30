ويتوجه أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في الدورة الخامسة للبرلمان.

وفتحت مراكز الاقتراع في الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتخضع عملية التصويت التي تجري بالطريقة اليدوية لإجراءات دقيقة ومشددة من قبل مفوضية الانتخابات في الإقليم، لضمان نزاهتها، فيما يتولى أكثر من 30 فريقا عن 22 منظمة دولية وعالمية مراقبة عملية الاقتراع.

ونظرا لضعف أحزاب المعارضة، من المرجح أن يمدد الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اقتسامهما للسلطة، المستمر منذ نحو 30 عاما.

ومن المقرر أن تعلن نتائج التصويت الأولية بعد 72 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، بحسب تأكيدات مفوضية الانتخابات في الإقليم.