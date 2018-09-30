وتتواصل الانهيارات في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات متفرقة من محافظة صعدة، حيث لقي القيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعو عبد اللطيف الأشول مصرعه مع 12 من مرافقيه وجرح آخرون في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي شرقي مركز مديرية باقم.

كما كشفت مصادر عسكرية يمنية مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي، مبخوت صالح سلامة، مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء، في غارة جوية للتحالف العربي، في محافظة الحديدة.

وقالت المصادر إن سبعة عشر مسلحا من مرافقي سلامة قتلوا معه في الغارة. وكانت القوة المستَهدفة متجهة لتعزيز جبهة المتمردين في منطقة الكيلو ستة عشر، ولم تحدد المصادر، تاريخ مصرع القيادي الحوثي.

وأفاد مصدر ميداني بمصرع مسؤول الحشد والتعزيزات للمليشيا الانقلابية في جبهة الملاحيظ المدعو أبو مكية مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش الوطني.

نزع ألغام الحوثي

من جهة أخرى، نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة في محور علب بمحافظة صعدة كانت الميليشيات زرعتها في مديرية باقم شمال المحافظة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، قوله إن الفرق الهندسية انتزعت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم.

ولفت إلى أن الميليشيات تقوم بزرع الألغام، في الأحياء السكنية والطرقات العامة، دون مراعاة لتواجد السكان المدنيين.

وكانت فرق التشكيل البحري في قوات الجيش الوطني اليمني قد عثرت مؤخرا على ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.