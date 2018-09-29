وذكرت المصادر أن قوات دعم الشرعية في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، تمكنت من توجيه ضربة دقيقة إلى تجمع للمتمردين الحوثيين ضم القياديين أحمد سعد إبراهيم العلوي وإبراهيم محمد سعيد الجرمي.

وأضافت أن الضربة أدت إلى مقتل القياديين ومرافقيهم، وذلك خلال المعارك الجارية لتحرير مدينة الحديدة.

وجاء هذا التطور، بعد ساعات من توجيه طائرات التحالف العربي ضربة لميليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة، أدت إلى مقتل قائد بارز في صفوف المتمردين، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية يمنية.

وكشفت المصادر عن مقتل مبخوت صالح سلامة، مساعد قائد ما يسمى "الأمن المركزي" في صنعاء، إلى جانب 17 شخصا من مرافقيه، وذلك في غارة جوية لطائرات التحالف العربي في الحديدة.

وقالت المصادر إن الغارة استهدفت القوة التي كان يقودها سلامة لتعزيز جبهة ميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الكيلو 16 في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة.

وفي مديرية حيس بالحديدة، تمكنت قوات دعم الشرعية من اعتقال قائد ميداني في هجوم لقوات ألوية العمالقة التي تقاتل في إطار القوات اليمنية الشرعية المشتركة، وبإسناد من طائرات التحالف، التي شنت غارات على ثكنات عسكرية غربي المديرية.

وأشارت ألوية العمالقة إلى أنها اعتقلت القيادي الميداني الحوثي محمد علي صالح غالب السويدي، وقتلت عددا من مرافقيه، وصادرت أسلحة، وقامت بتمشيط عدد من المزارع والقرى التي تقع غربي مديرية حيس.