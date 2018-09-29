تزويد روسيا النظام السوري بمنظومة الصواريخ المتقدمة، جاءت بعد وقت قصير من إسقاط طائرة استطلاع روسية قبالة سواحل سوريا.

وتطلق المنظومة الروسية صواريخ من شاحنات، وهي مصممة لإسقاط الطائرات العسكرية والقذائف الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى.

ورغم أن نظام S400 الأكثر تطورا قد حل محلها، لا تزال صواريخ S300 قوية للغاية وتتفوق على كل ما تملكه الحكومة السورية حاليا من صواريخ.

وتعتمد سوريا حاليا على مزيج من أنظمة مضادة للطائرات روسية الصنع أقل تقدما للدفاع عن مجالها الجوي.

وبإمكان منظومة S300 إيقاف أجهزة الرادار والاتصالات لكل القوات التي توجه الضربات للأراضي السورية، الأمر الذي يثير هلع إسرائيل لأنه سيمنع طيرانها الحربي من التحليق فوق الأراضي السورية.