والمجلس المذكور فصيل سياسي مقرّب من الحوثيين وموال لإيران وقطر، وليس له أي شعبية في الداخل اليمني، وينفذ أعمالا تخريبية جنوبي البلاد.

وقال سالم إن الدوحة تكفلت برحلة أعضاء المجلس من اليمن إلى عُمان ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت، عبر رجلها المدعو فادي باعوم.

وأضاف أن الأعضاء أجروا في بيروت، دراسات باسم "المجلس الأعلى للحراك الثوري" وهياكله التنظيمية، مولتها قطر أيضا.

وأوضح سالم أنه لدى عودة الأعضاء إلى اليمن من أجل تنفيذ "مسيرات حضارية ضد غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة"، فوجئوا بـ"شغب وإطلاق شعارات مناوئة لتحالف دعم الشرعية في اليمن والسعودية والإمارات بدعم من قطر وفادي باعوم، لجذب استعطاف البسطاء والمساكين".

والثلاثاء، أعلنت قوات النخبة الشبوانية في اليمن، إلقاء القبض على أعضاء في شبكة تخابر مدعومة من قطر وميليشيات حزب الله اللبناني الموالي لإيران، مهمتها زرع الفوضى في اليمن.

وذكرت قوات النخبة أن المتهمين اعترفوا بسعيهم إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى في المحافظات الجنوبية المحررة، والتآمر على قوات المقاومة المشتركة بهدف إفشال عملية جبهة الساحل الغربي، وعرقلة تقدم القوات لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأشارت إلى أنه جرى القبض على بعض المتهمين بالانتماء إلى الشبكة، بعد عملية رصد وتتبع في منطقة عزان بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، مشيرة إلى أن الشبكة تابعة لباعوم، ومدعومة من قطر وميليشيات حزب الله اللبناني.