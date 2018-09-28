وشدد المبعوث الأميركي، على ضرورة إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، واصفا الوجود الإيراني، بأنه سيُعيد داعش والقاعدة.

وأكد جيفري أن واشنطن تدفع باتجاه وقف القتال، وتفعيل العملية السياسية في سوريا.

الإعلان الأميركي ليس هو الأول من نوعه، فقد أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي في وقت سابق أن بلادها لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها.

وذكرت هيلي حينها ثلاثة أهداف للولايات المتحدة، وهي ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح واشنطن للخطر وهزيمة تنظيم داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.