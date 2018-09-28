ورفع عباس ورقة قال إنها تعود لهذه التفاهمات، وذلك خلال إلقاء خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف: "هناك اتفاقات مع الإدارة الأميركية، فلماذا نقضتها جميعها، فإما ان تلتزم بما عليها، وإلا فإننا لن نلتزم بأي اتفاق".

ورغم إعلان ترامب، الأربعاء، أنه يؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في أول تصريح واضح من جانب إدارته بهذا الشأن، إلا أن الفلسطينيين اعتبروا هذا الموقف غير كاف، في ظل إجراءاته المتتالية ضدهم.

واتخذت إدارة ترامب سلسلة إجراءات عقابية بحق الفلسطينيين، مثل إيقاف المساعدات المخصصة لوكالة "الأونروا"، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وجاءت القرارات الأخيرة، في أعقاب قرار ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، الأمر الذي قابله الفلسطينيون بقطع الاتصالات رسميا مع الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الفلسطيني مرارا على أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا محايدا في عملية السلام مع إسرائيل، التي انهارت عام 2014، وقال: "لن نقبل بعد اليوم برعاية أميركية منفردة لعملية السلام".