وقالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف إنها تلقت بلاغا عن نشوب الحريق عند الساعة 4.25 فجرا، مضيفة أن فرق الإطفاء والإسعاف توجهت على الفور إلى موقع الحادث.

وبعد وصول الفرق، تبين أن الحريق نشب بمنزل مكون من دور أرضي وأنه يتركز في إحدى الغرف، حيث تم التعامل مع الحادث مباشرة.

وعثرت فرق الإطفاء على 10 أشخاص من عائلة واحدة، إلا أنهم كانوا قد فارقوا الحياة نتيجة استنشاق الدخان لفترة طويلة أثناء نومهم.

ونصحت الهيئة العامة بتركيب كاشفات الدخان والغاز بالمنازل، وصيانة الأجهزة الكهربائية باستمرار لتجنب مثل هذه الحوادث.