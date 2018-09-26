وأوضح مراسلنا أن الصواريخ كانت تستهدف عرضا عسكريا لقوات الجيش الوطني بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة سبتمبر ضد الحكم الإمامي الذي يسعى الحوثيون لإعادته.

من جهة أخرى، أجبرت ميليشيات الحوثي مئات الأسر على ترك منازلها في قرى مديرية حيران بمحافظة حجة، حيث حولت المنازل إلى مراكز عسكرية، مما اضطر سكان تلك القرى إلى المبيت في العراء.

وفي تعز، قامت المليشيات بتهجير سكان قرية الكدمة غربي المحافظة قسرا من منازلهم، وأقدمت على نهب ممتلكاتهم.

ويخشى سكان المنطقة، قيام الحوثيين بزرع العبوات الناسفة في منازلهم التي تركوها، وفي الطرقات، كما فعلوا في مناطق أخرى.

في المقابل، قالت مصادر ميدانية يمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين ألوية العمالقة وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مديرية الدريهمي، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وتركزت الاشتباكات شرقي المديرية التابعة لمحافظة الحديدة، إضافة إلى معارك دارت شرق مدينة الحديدة. وتزامنت المعارك، مع قصف لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع الحوثي في منطقة الكيلو ستة عشر.