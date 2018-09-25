ويبلغ طول مسافة سكة الحديد بين مكة والمدينة 450 كيلومترا، ويمر عبر 3 محطات أخرى هي مدينة جدة ومطار الملك عبد العزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يقطع هذه المسافة خلال ساعتين فقط، إذ تبلغ سرعة القطار نحو 300 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ عدد القطارات العاملة على هذا الخط 35 قطارا، يتألف كل واحد منها من 13 مقطورة، ويتسع لنحو 417 راكبا، ويمكن زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب في الرحلة الواحدة بإجمالي 834 مقعداً من خلال ربط قطارين ببعضها، ما يعني أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر في السنة.

الإنفوغرافيك المرفق يوضح بعض مزايا قطار الحرمين السريع، ومزايا أخرى ذات علاقة بطبيعته وعملية تشييد السكة بالإضافة إلى نظام الحماية وإمدادات الطاقة.

يشار إلى أن عدد الجسور والأنفاق التي نفذت في مشروع الشبكة الحديدية يصل إلى 138 جسرا بطول 35 كيلومترا.