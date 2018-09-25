وأعلن الملك سلمان بدء رحلات قطار الحرمين السريع قائلاً: "توكلنا على الله، ونسأل الله التوفيق. والحمد لله بلادنا في نمو وازدهار في كل المجالات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته .. وشكراً".

واستقل العاهل السعودي القطار متوجهاً إلى منطقة المدينة المنورة رفقة كبار المسؤولين في المملكة.

وقال وزير النقل، نبيل بن محمد العامودي إن " قطار الحرمين يمثل الفكرة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين وحرص على إنجازها وتذليل كل الصعوبات التي اعترضها واليوم أصبحت الفكرة واقعا نعيشه لتكون داعماً لتحقيق رؤية المملكة في استيعاب النمو المستمر في عدد قاصدي الحرمين الشريفين".

وأوضح أنه تم إنجاز المشروع وفق أفضل التجارب العالمية، وهو يشمل 5 محطات، اثنان منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة في قلب محافظة جدة.

ويعد مشروع قطار الحرمين، أضخم مشاريع بالمملكة والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، في تصاميم محطاته المستلهمه من معالم مكة المكرمة والمدينة المنورة وطابعهما المعماري الإسلامي الفريد.

ويبلغ طول خط القطار 450 كيلو متراً وبطاقة استيعابية تصل إلى 60 مليون مسافر سنوياً، يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر قطار الحرمين السريع بكل راحة وأمان وسرعة وكفاءة.

ومن المقرر، بدءا من 4 أكتوبر 2018، أن تسير يوميا 8 رحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة (في الاتجاهين) بأسعار ترويجية مخفضة لمدة شهرين.

وتستوعب الرحلة الواحدة 417 مسافرا في القطار الواحد، وستكون الرحلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، فيما سيرتفع عدد الرحلات تدريجيا مطلع عام 2019 إلى 12 رحلة يومية، تتزايد بدورها مع مرور الوقت والاحتياج الموسمي لتلبية الحاجة المتنامية للوصول عالي الكثافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.