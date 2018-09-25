وقالت وسائل إعلام محلية إن إغلاق مركز "تكوين العلماء" الذي يرأسه القيادي الإخواني محمد الحسن ولد الددو، جاء بعد خطبة جمعة روج فيها الددو لأفكار التنظيم الذي تحظره عدد من الدول العربية وتصنفه إرهابيا.

وأوضحت المصادر المحلية أن الشرطة أغلقت المركز وجميع الطرق المؤدية إليه، تمهيدا لقرار رسمي بسحب رخصته نهائيا.

ويعد الددو الأب الروحي لتنظيم الإخوان في موريتانيا، وهو عضو فيما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف إرهابيا ويرأسه يوسف القرضاوي الموضوع أيضا على قوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية.

وبحسب مصادر محلية، تمول قطر جميع أنشطة المركز إضافة إلى دعم من رجال أعمال منتمين لتنظيم الإخوان في بلدان أخرى.

وكان الددو قد أصدر فتوى قبل الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية الأخيرة، بتحريم التصويت من أجل أغراض دنيوية، في إشارة لوجوب التصويت لمرشحي الإخوان.

وسرت بعد التكهنات مؤخرا عن تحضيرات في الدوحة من أجل إعداد الددو لخلافة القرضاوي.