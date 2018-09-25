وقالت المنظمة، في بيان، إنها "وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين".

وأضافت هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن "معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب".

وأوضحت أن "محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم".

وأكدت المنظمة أنه "على السلطات الحوثية أن تفرج فورا عن المحتجزين تعسفا، وأن توقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم"، مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل "جريمة حرب".

وأدخلت ميليشيات الحوثي اليمن في دوامة من العنف والفوضى إثر احتلالها صنعاء وتمددها لمناطق أخرى عام 2014، قبل أن يتدخل التحالف العربي بطلب من الحكومة الشرعية.

ونجح التحالف، الذي تقوده السعودية، في دعم القوات الشرعية لتحرير معظم المناطق اليمنية من قبضة الحوثي الذي ينفذ أجندة إيران في اليمن.