وقال المعلمي في كلمة باجتماع خاص حول اليمن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تسبب الحوثيون بأزمة في اليمن بعد انقلابهم على الشرعية".



وأضاف أن التحالف يريد فتح جميع المعابر والموانئ في اليمن، شريطة أن يقتصر دورها على إيصال المساعدات للشعب اليمني، وألا تكون بوابة لاستهداف أمن المملكة ومواطنيها، وممرا لتقديم الدعم للميليشيات الانقلابية.



وأثنى المسؤول السعودي على الجهود التي تبذلها العديد من الدول للتخفيف من معاناة اليمنيين، مؤكدا استمرار المملكة في تقديم المساعدات للأشقاء اليمنيين خلال هذا العام والسنة المقبلة.



واختتم المعلمي حديثه بالتأكيد على استمرار المملكة في دعم الحل السياسي للأزمة اليمنية، معتبرا ذلك السبيل لخلاص اليمنيين من الحكم الانقلابي.