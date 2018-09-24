وبعد تأييد النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، باتت الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يوليو 2017، بإجماع الآراء وبعد موافقة المفتي، حكما بالإعدام شنقا على 20 متهما، وبالسجن المؤبد لـ80 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لحدث واحد، وبراءة 21 متهما، في القضية المذكورة.

وتتعلق "مذبحة كرداسة" بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 شرطيا آخرين، فى أعقاب فض اعتصامي الإخوان في القاهرة عام 2013.

وتقول الحكومة إن أعضاء في تنظيم الإخوان، الذي أعلنته القاهرة إرهابيا في 2013، شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث، واستخدموا قذائف "آر بي جي" وبنادق آلية في الهجوم، وأكد شهود عيان ذلك.

واندلعت أعمال فوضى في مصر من جانب تنظيم الإخوان، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، بعد احتجاجات على حكمه.