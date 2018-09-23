وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن بعثة الجيش الإسرائيلي برئاسة قائد سلاح الجو عرضت أمام مسؤولين كبار في الجيش الروسي التحقيق العسكري الكامل، بشأن إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه تم إجراء تحقيق وعرضه بشكل مفصل.

ويقول البيان إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتستر وراء أي طائرة، مضيفا أن الطائرات كانت داخل المجال الجوي الإسرائيلي عندما أصابت الدفاعات السورية الطائرة الروسية، واصفا إسقاط الطائرة بالصعب ومقدما تعازيه للعائلات والشعب الروسي.

وأكد البيان أن استمرار التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي يعتبر "مصلحة مشتركة بسبب التحديات الإقليمية المختلفة، وأن تسليح جهة غير مسؤولة بأسلحة متقدمة يعتبر خطرا على المنطقة".

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي سيستمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل "تحقيق سلامة وأمن القوات الروسية العاملة في سوريا".

وختم البيان بالتأكيد على أن "الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل لمواجهة محاولات إيران المستمرة للتموضع في سوريا وتسليح حزب الله بالأسلحة".

فيديو ثلاثي الأبعاد

من جانبها، أطلقت وزارة الدفاع الروسية أول لقطات فيديو ثلاثية الأبعاد، توضح كيف سقطت الطائرة الروسية، بنيران سورية كانت تستهدف في الأساس طائرات إسرائيلية، قبل أقل من أسبوع.

وتبدو في الفيديو الطائرة الروسية المسقطة باللون الأحمر، والطائرات الإسرائيلية باللون الأزرق.

وحسب اللقطات التي تظهر الواقعة، أصابت قذيفة سورية الطائرة الروسية وهي في طريقها باتجاه الطائرات الإسرائيلية، مما أدى إلى سقوطها في مياه البحر، ومقتل 15 شخصا كانوا على متنها، فيما ابتعدت الطائرات الإسرائيلية عن الموقع بسلام.

والأحد، ألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم على إسرائيل مرة أخرى، متهمة إياها بالتسبب في إسقاط الطائرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة مقاتلة إسرائيلية كانت تحلق فوق محافظة اللاذقية الساحلية السورية، قبل فترة وجيزة من حادث الإسقاط، اتخذت الطائرة الروسية درعا "عن عمد".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، إن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ موسكو بالغارة مسبقا، مشيرة إلى أن إسرائيل أعلنت أنها ستشن غارات في الجنوب السوري، وليس شمالا كما فعلت.