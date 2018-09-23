ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز آل سعود برقم 2716، الذي صادف يوم 23 سبتمبر 1932.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن حكم السعودية 7 ملوك، كان أولهم الملك عبد العزيز آل سعود (1932 – 1953) فالملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (1953 – 1964) ثم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1964 – 1975)، وتلاه الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود بين عامي 1975 – 1982.

وبعد وفاته استلم دفة الحكم في السعودية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في الفترة من 1982 إلى 2005، ليخلفه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في فترة حكم استمرت نحو 10 أعوام، وذلك في الفترة من 2005 حتى 2015.

وبعد وفاة عبد الله، تولى الحكم من بعده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك منذ العام 2015 حتى الآن.

بعض التواريخ المهمة التي تصادفت مع اليوم الوطني السعودي أن الملك عبد الله أقر في اليوم الوطني 75، في العام 2005، اعتبار هذه المناسبة عطلة رسمية للبلاد.

وفي العام 2009، وفي "اليوم الوطني 79" افتتح الملك عبد الله "جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية".

وفي اليوم الوطني 84، في العام 2014، تم تدشين أطول سارية علم في العالم وذلك بمحافظة جدة، ويبلغ طول السارية الموجودة في دوار الملك عبدالله 171 مترا، ويحيط بها 13 ضوءا تمثل عدد محافظات المملكة الثلاثة عشر.

وفي العام 2015، صادف "اليوم الوطني 85" ولأول مرة في تاريخه "يوم عرفة".