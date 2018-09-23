وكشفت مصادر من مجلس النواب العراقي عن تقديم 18 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية أوراقهم الرسمية إلى مجلس النواب حتى الآن.

وأضافت المصادر أن باب الترشيح سيغلق يوم الأحد، وبعد ذلك لن يتم قبول أي ترشيحات، بحسب النصوص الدستورية والقانونية.

وكان رئيس البرلمان الجديد في العراق، محمد الحلبوسي، قد أوضح في وقت سابق أن الترشيح للمنصب سيكون إلكترونيا، عبر إعلان الموعد عن طريق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

ومنذ عام 2004، هيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية بعدما جرى اختيار زعيمه السابق جلال الطالباني لهذا المنصب لدورتين متتالتين، ثم الرئيس الحالي فؤاد معصوم الذي تولى منصبه في 2014.

وبموجب قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي صادق عليه مجلس النواب في 2012، فإن الترشيح للمنصب يجري خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فيما يتم غلق باب الترشيح بعدها بثلاثة أيام.

وبحسب الدستور، يجب أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، ويفوز المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.