وقالت السلطات إن العمل يجري لتعديل خريطة كاملة للصالات والمكاتب الإدارية لشركة المطار التي سيتم تحويلها إلى خارج المطار نهاية 2018، وذلك وفقاً للتصاميم جديدة، حيث تعكف لجنة داخلية خاصة بتغيير مظهر المطار بدءا من المدخل وصالتي المغادرة والوصول بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الهندسية وشركات إعلانية ومقاولين على إنجاز هذا العمل.

وكشف عصام الدين أحمد محمد طاهر المدير العام لمطار الخرطوم عن تركيب 10 أجهزة سينية حديثة للكشف عن عمليات التهريب، بجانب أجهزة أخرى من قبل الجمارك تغطي الحاجة التأمينية للمطار والكشف عن أية محاولات تهريب.

وأكد طاهر بوجود غرفة رقابة متكاملة تعمل طوال 24 ساعة، مرتبطة بالوحدات والسلطات المختصة مهمتها التصدي لمحاولات التهريب والسرقات، مشيرا إلى وجود جهاز لتتبع سيارات الأجرة وذلك في إطار عملية التأمين الشاملة والمتعلقة بحقائب وممتلكات المتعاملين مع المطار، وأكد أن كافة البلاغات التي ترد اليهم يتم التعامل معها بشكل مهني وفوري. حسب نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا).