وأفاد مراسلنا بأن العملية استهدفت معسكرين للتنظيم في منطقتي معذيفه وجاران، وتمكنت من السيطرة عليهما.

وتواصل قوات النخبة الشبوانية، بدعم من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عملياتها العسكرية ضد مسلحي القاعدة.

وسيطرت قوات النخبة في أواخر أبريل الماضي على وادي رفض، الذي يتبع مديرية الصعيد بشبوة، حيث داهمت أوكارا لتنظيم القاعدة، واعتقلت عددا من عناصره.

وقبل ذلك، سيطرت هذه القوات على أهم معاقل تنظيم القاعدة في حوطة الفقيه علي بمديرية ميفعة ووادي الصعيد ومدينة المصينعة، في حرب متواصلة ضد الجماعات الإرهابية في محافظة شبوة.