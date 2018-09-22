وأكد الرزاز خلال حوار تلفزيوني أن "موضوع الأونروا ليس محاولة لتصفية الأونروا بل تصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة". وأضاف أن "الاردن لن يتنازل عن هذا الموضوع إطلاقا".

وقال الرزاز إن "هناك حملة كبيرة وحراكاً رسميا على المستوى العالمي وقبول على المستوى الاوروبي والعالمي لدعم الأونروا نتيجة هذه الجهود (...) لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا".

ويسعى الأردن لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل في نيويورك لدعم وكالة (أونروا) وتأمين تمويل إضافي.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نحو 2,2 مليون لاجئ وفق الأمم المتحدة.

يذكر أن واشنطن أعلنت الشهر الماضي إلغاء حوالي 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين لا سيما لبرامج مساعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة خفضت أساساً بداية العام الحالي من مساهمتها للأونروا، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.

وتحتاج الوكالة إلى نحو 200 مليون دولار لسد العجز هذا العام.