وقال بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إن التدريب الذي امتد من 8 حتى 20 سبتمبر، تضمن العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءاً من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية فى ختام الفاعليات.

واشتمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

وتضمنت التدريبات، التي تعد أضخم مناورات في الشرق الأوسط، تنفيذ مهام مكافحة التهديدات غير النمطية، التى قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر، واقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وتقديم الدعم والإخلاء الطبى للمصابين و طرق مكافحة الألغام البحرية.

ونفذت عناصر القوات الجوية طلعات مشتركة من أجل التدريب على أعمال القتال الجوى للدفاع والهجوم على هدف حيوى والتزود بالوقود فى الجو، كذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام.

كما تناولت تدريبات "النجم الساطع 2018" هذا العام موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية، بحسب البيان.



وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لمختلف الدول المشاركة، "حيث قامت المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الإستطلاع والقذف الجوى ضد مراكز المقاومة والأرتال المتحركة للعدو كما قامت الهليكوبتر المسلح المضادة للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ أعمال القصف المدفعى ضد تجمعات ومصادر النيران للعناصر الإرهابية".

وتم دفع بمفارز ميكانيكية ومدرعة من مصر والأردن والولايات المتحدة، مدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى، للاشتباك مع الأهداف الجوية واستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة.