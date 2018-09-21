هذا وحلقت مقاتلات التحالف العربي، خلال ساعات الليل، وقصفت مواقع وتجمعات للمتمردين باتجاه شارع الخمسين، مما أدى إلى وقوع انفجارات يرجح أنها استهدفت مخزن أسلحة.

وسبق ذلك غارات على أهداف للانقلابيين المدعومين من إيران في منطقة الجبانة ومنطقة عرج والكثيب داخل مدينة الحديدة.

في المقابل، قال مراسلنا إن الحوثيين المدعومين من إيران أمروا بتفكيك مصنع كمران للتبغ ونقله إلى ‎صنعاء أو ‎ذمار، وهو ما يدل على يأسهم وشعورهم باقتراب نهايتهم في الحديدة.

وكشفت وثيقة توجيهات من أحمد الصادق، القيادي في ميليشيا الحوثي، ورئيس مجلس شركة كمران لصناعة التبغ والكبريت، بسرعة تفكيك ونقل خطوط الإنتاج التابع لمصنع كمران للسجائر الواقع شرق مدينة الحديدة، على بعد اثنين كيلو من الكيلو 16 باتجاه المراوعة الذي تقترب منه قوات العمالقة.

وسبق أن قام الحوثيون بنقل كميات كبيرة من الأموال في البنوك الحكومية والخاصة بالحديدة إلى العاصمة صنعاء.