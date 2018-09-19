وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السادسة مساء من يوم الأربعاء، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الموالية لإيران من محافظة صعدة اليمنية، باتجاه أراضي المملكة.



وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ، الذي أطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في منطقة جازان. ولم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات.



وأشار المالكي إلى أن هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، ويؤكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني.



وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 198 صاروخا.