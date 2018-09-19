ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، قوله إن رجال الدفاع المدني "باشروا مساء الثلاثاء بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب".

ونتج عن سقوط المقذوف تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة، دون أن يتسبب في إصابة أحد.

وتقود السعودية تحالفا لدعم الشرعية في اليمن، يشن غارات جوية على مواقع المتمردين ويدعم القوات المشتركة من أجل استعادة الأراضي التي استولى عليها الحوثيون على مدار السنوات الماضية.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، أطلقت الميليشيات الموالية لإيران ما نحو 200 صاروخ على الأراضي السعودية.