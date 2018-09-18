وأطلق جنود الشرطة النار على الفلسطيني، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أفرادها قتلوا فلسطينيا رميا بالرصاص، بعدما "هاجم مصليا يهوديا في القدس ثم اندفع نحوهم".

وقالت الشرطة في بيان إن الفلسطيني "ركض تجاه شخص يهودي قرب المدينة القديمة مساء الثلاثاء وأوقعه على الأرض"، وأضافت أنه "ركض بعد ذلك وهو يلوح بأداة حادة باتجاه الشرطيين الذين أطلقوا النار".

ومنذ عام 2015، قتل أكثر من 50 إسرائيليا وأميركيان وبريطاني، في عمليات طعن وإطلاق نار ودهس بالسيارات، فيما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 260 فلسطينيا في تلك الفترة.