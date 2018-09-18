وأشار بوتن إلى أن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري بسبب "عدم الالتزام بالاتفاقيات الروسية الإٍسرائيلية بشأن منع الحوادث الخطرة"، وفق ما جاء في بيان للكرملين الروسي.

وأضاف الكرملين أن بوتن طلب من الجانب الإسرائيلي تلافي مثل هذه الأوضاع في المستقبل، بحسب وكالة رويترز.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت الثلاثاء، أن موسكو استدعت السفير الإسرائيلي على خلفية واقعة إسقاط طائرة روسية في البحر المتوسط، قبالة السواحل السورية.

وأسقطت صواريخ سورية طائرة استطلاع روسية فوق البحر المتوسط في وقت مبكر من الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا على متنها، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، التي ألقت باللوم على إسرائيل في الحادث.

وقالت موسكو إن طائرتها حوصرت وسط تبادل إطلاق النار، فيما كانت طائرات مقاتلة إسرائيلية تهاجم أهدافا شمال غربي سوريا.



