وجاءت العملية العسكرية، التي أعلن عنها قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي، العميد علي الطنيجي، من خلال "خطط عسكرية استراتيجية مفاجئة لا تتوقعها عناصر الميليشيات، التي باتت في انهيارات متلاحقة أمام تقدم القوات والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة من قبضة الحوثيين في جبهة الحديدة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المسؤول العسكري بالتحالف.

وبحسب العميد الطنيجي فقد تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من قوات التحالف، من السيطرة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 وتعزيز تواجد القوات في منطقة الكيلو 16.

كما نجحت القوات في قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات الرابط بين صنعاء و الحديدة.

وذكر الطنيجي أن العمليات العسكرية لقوات التحالف العربي في الحديدة أفقدت ميليشيات الحوثي قدرتها على الصمود والارتكاز ميدانيا مع فرار عناصرها من الجبهات وسط حالة من الانهزام والانكسار في صفوفها.

وأشار إلى أنه تم الدفع بآلاف المقاتلين المدربين التابعين لقوات المقاومة اليمنية المشتركة لتأمين المناطق المحررة في الحديدة و"التصدي بكل حسم لمحاولات التسلل اليائسة لعناصر الميليشيات ودحرهم في مواقعهم"، بحسب الوكالة.

تعزيزات على مختلف المحاور

ودفعت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بتعزيزات إلى المحور الجنوبي والشرقي والغربي لمدينة الحديدة بعد قطع أهم خطوط الإمداد الحوثية.

ووفقا لمصادر عسكرية يمنية، فإن التعزيرات كفيلة بحسم المعركة مع المتمردين الحوثيين في ظل خسائرهم الكبيرة وفرار العشرات خلال اليومين الماضيين مع قادتهم باتجاه حجة والمحويت للنجاة بحياتهم.

واستهدفت غارات للتحالف العربي مواقع عسكرية في أطراف مدينة الحديدة وشارع الخمسين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإيرانية.

وأوردت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" سماع أصوات اشتباكات عنيفة وانفجارات في ساحل الكثيب غربي مدينة الحديدة، كما اختفت الميليشيات بشكل مفاجئ من مديرية باجل بعد يومين من وصول تعزيزات لها.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية فرار العشرات من ميليشيات الحوثي من مديرية المرواعة أيضا.

وتهدف العملية الواسعة إلى تحرير مدينة الحديدة من سيطرة ميليشيات الحوثي، واستعادة الميناء الاستراتيجي الذي حولته الميليشيات من منفذ إغاثي إلى منصة لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.