ويستهدف التحالف العربي تعزيزات الحوثيين وإمداداتهم بالأسلحة، التي تنقل إلى جبهات صعدة، كما يقوم برصد دقيق لأي تحركات عسكرية للمتمردين لتكون صيدا لمقاتلات التحالف.

وتسببت الغارات في تدمير معظم مركبات المتمردين، التي كانت تعمل على نقل الأسلحة والذخائر للمليشيات الحوثية.

وتظهر الصور أن الأسلحة التي دمرتها مقاتلات التحالف جديدة ما يؤكد أن الأسلحة التي تستخدمها الميليشيات الحوثية مهربة حديثا لكي تستخدمها في حربها العبثية.

كما تظهر الصور صواريخ موجهه عثر عليها الجيش اليمني بعد تقدمه في محور باقم مما اضطر الميليشيات الحوثية إلى ترك أسلحتها.

ويشار إلى أن هذه الصواريخ الموجه ليست الأولى، التي يتم العثور عليها وقد صنعت حديثا، فقد تكررت بأكثر من جبهة مما يؤكد أن الكميات، التي تهرب للحوثيين من إيران كميات كبيرة ومنها الصواريخ الموجهة.