وأوضح الجيش أن إسقاط الدرون تم في منطقة حريب نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأظهرت لقطات فيديو عددا من المواطنين اليمنيين وهم يتفقدون حطام الطائرة الحوثية.

يذكر أن الجيش اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يسقطون بانتظام طائرات مسيّرة، تطلقها الميليشيات الموالية لإيران بهدف القيام بعمليات استخباراتية وهجمات إرهابية.

ولجأ الحوثيون إلى أسلوب الطائرات المسيّرة، مع تلقيهم لضربات متتالية في معقلهم الرئيسي صعدة أو على جبهة الساحل الغربي، لكن هذا الأسلوب فشل.

ففي يوليو الماضي، تمكن التحالف العربي في يوليو الماضي من إسقاط طائرة من دون طيار فوق مقر تابع له في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وفي يونيو الماضي، تمكنت قوات المقاومة المشتركة والتحالف العربي من إسقاط 3 طائرات مسيرّة أطلقها الحوثيون بغرض التسلل إلى أجواء الساحل الغربي.

وخارج اليمن، استخدم الحوثيون طائرة مسيرة في محاولة تنفيذ هجوم إرهابي ضد مطار أبها جنوبي السعودي في مايو الماضي، لكن التحالف العربي أحبط المحاولة في مايو الماضي.