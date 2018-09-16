وتناول اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة العبادي، حالة الأمن والاستقرار وضبط الحدود وتوثيق الخروقات في الأجواء والأراضي العراقية.

وقرر المجلس "نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود العراقية التركية، لحماية الحدود ومنع أي خروقات ويتم توفير الأعداد والمستلزمات الكافية لذلك".

كما كلف وزارة الخارجية باتخاذ "الإجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة، وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني".

وقامت تركيا بخرق الأجواء العراقية مرات عديدة في ظل حملتها المستمرة ضد المقاتلين الأكراد شمالي العراق، بينما لا تزال قوات تركية تتمركز في قضاء بعشيقة بمدينة الموصل.