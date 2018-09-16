وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة 16:49 بتوقيت مكة المكرمة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث أن الصاروخ كان باتجاه منطقة جازان، وأطلق لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وبحسب البيان، تمكنت قوات الدفاع الجوي من اعتراض الصاروخ وتدميره، فيما لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم ميليشيا الحوثي المسلّحة في تحدٍ واضح للقرارات الدولية، ويعد تهديداً لأمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الصواريخ البالستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن 197 صاروخاً، تسببت في استشهاد 112 مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.