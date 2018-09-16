والقتيل هو أري فولد (45 عاما)، وهو شخص معروف بين المستوطنين بأنه من الناشطين المؤيدين لإسرائيل.

وأشار حسابه على "تويتر" إلى أنه كان يعتزم القيام بجولة في الولايات المتحدة لإلقاء محاضرات في نوفمبر.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن عدد من المدنيين المسلحين، من بينهم فولد الذي كان ينزف، قاموا بمطاردة المنفذ الفلسطيني، في مركز تجاري صغير في كتلة جوش عتصيون الاستيطانية اليهودية جنوب القدس وأصابوه بالرصاص.

واحتجزت الشرطة المهاجم، الذي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه شاب عمره 17 عاما من إحدى قرى الضفة الغربية.

وشهدت الشوارع هجمات لفلسطينيين ضد إسرائيليين بشكل متقطع منذ 2015 أي بعد عام واحد من انهيار محادثات السلام، ونفذ معظم هذه الهجمات أشخاص لا يعرفون بانتمائهم لأي جماعات مسلحة.