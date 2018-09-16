وذكرت المصادر إن قيادات حوثية أشرفت خلال اليومين الماضيين على تفريغ البنوك ونقل كميات كبيرة من الأموال من عدد منها إلى العاصمة صنعاء، على متن ناقلات وعربات مصفحة وسط حماية أمنية مشددة.

وبحسب المصادر، فإن النقود التي جرى نقلها إلى صنعاء شملت أموال مودعة في بنوك حكومية وأهلية.

و تأتي عملية نقل الأموال بعدما انتقلت أسر قادة ومشرفي الميليشيا المتمردة من الحديدة إلى صنعاء.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية أن ميليشات الحوثي قامت بتحويل عدد من الفلل في العاصمة صنعاء إلى مستشفيات لعلاج عدد من قاداتها وسط تكتم، بعد أن أصيبوا في جبهات القتال بالساحل الغربي.

وكان الجيش اليمني قد أعلن فرض سيطرته على جميع ‏المناطق المحيطة بطريق الكيلو 16 وتقدمه باتجاه جامعة ‏الحديدة.

‏وقال ركن عمليات ألوية العمالقة التابعة للجيش ‏اليمني العقيد أحمد قايد الصبيحي ‏إن قوات الجيش اليمني أصبحت تحاصر ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية من جهة الشرق والغرب ‏والجنوب.

وأضاف أنه لم يبق أمام الميليشيا إلا مدخلاً واحدًا ‏فقط وهو طريق الصليف القادم من محافظات ‏المحويت وحجة وصولًا إلى مديرية حرض.

وأشار الصبيحي إلى أن الميليشيا الانقلابية ‏المدعومة من إيران، تعيش حالة ارتباك ورعب ‏وانشقاقات كبيرة في صفوفها بعد مقتل العشرات ‏من قياداتها خلال الأيام الماضية.