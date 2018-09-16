وتواصل قوات التحالف العربي رصد تحركات ميليشيات الحوثي بشكل دقيق ما يسهم في إفشال أي عمليات عسكرية يائسة لمسلحيها إضافة إلى تدمير تحصيناتها ودفاعاتها، خاصة بعد نجاح قوات المقاومة اليمنية في قطع أهم خطوط إمدادات الميليشيات.

وتشهد الحديدة حالة تشهد من الغليان الشعبي ضد ميليشيات الحوثي جراء ممارساتها الإرهابية واستهداف مسلحيها المدنيين الأبرياء و البنى التحتية داخل المدينة.

وكانت قوات المقاومة اليمنية المشتركة قد تمكنت من قطع أهم خطوط إمدادات ميليشيات الانقلابيين في جبهة الحديدة والتي تربط العاصمة صنعاء بمحافظة الحديدة في منطقة الكيلو 16، إضافة إلى السيطرة على مناطق واسعة من قبضة مسلحي الحوثي في عملية عسكرية نوعية أسفرت عن فرارهم من الجبهات، وفصل المديريات الجنوبية التابعة للحديدة عن المديريات الشمالية.