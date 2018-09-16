وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، السبت، أن الصاروخ أطلق من محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي شمالي اليمن، في الساعة السابعة والربع مساء.

وأضاف المالكي: "رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران باتجاه منطقة جازان".

وتابع: "أطلق الصاروخ بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان".

وأكد أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة، في تحد واضح للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، وتهديدا لأمن المملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

واعتبر أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه السعودية، منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، بلغت حتى الآن 196 صاروخا "تسببت في استشهاد 112 مدنيا من المواطنين والمقيمين وإصابة المئات"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.