وضمت القائمة التي كشفت عنها وكالة السودان للأنباء (سونا) 20 وزيرا، بينهم معتز موسى عبد الله سالم وزيرا للمالية بدلا من عبد الله حمدوك الأمين الذي اعتذر عن المنصب في وقت سابق، ووداد يعقوب لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية بعد اعتذار سمية أبو كشوة.

وتضمن مرسوم الوزراء، تعيين فضل عبد الله فضل وزيرا لشؤون رئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر لوزارة مجلس الوزراء، وحامد محمد النور أحمد ممتاز لوزارة ديوان الحكم الاتحادي، وعوض محمد أحمد ابنعوف لوزارة الدفاع، وأحمد بلال عثمان للداخلية، والدرديري محمد أحمد للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيرا للعدل، وبشارة جمعة أرو للإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد للزراعة.

وعيّن موسى محمد كرامة وزيرا للصناعة والتجارة، وأزهري عبد القادر عبد الله للنفط والغاز والمعادن، وخضر محمد قسم السيد للري والموارد المائية والكهرباء، وحاتم السر علي للنقل والتنمية العمرانية، ومشاعر أحمد الأمين للتربية والتعليم العام، والصادق الهادي المهدي للتعليم العالي والبحث العلمي، وعمر سليمان آدم إبراهيم للثقافة والسياحة والآثار، ومحمد أبوزيد مصطفى للصحة، وبحر إدريس أبوقردة للعمل والإصلاح الإداري.

وكان البشير قد عيّن الأسبوع الماضي رئيسا جديدا للوزراء، وقال إنه سيخفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لتقليص الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي يصارع به الاقتصاد ارتفاع التضخم، ونقصا حادا في العملة الصعبة.