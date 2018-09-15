وتم ترشيح الحلبوسي الذي شغل منصب نائب منذ العام 2014 لرئاسة البرلمان العراقي من قبل كتلة "الحل" التي يتزعمها رجل الأعمال العراقي جمال الكربولي.

وفاز الحلبوسي على خالد متعب ياسين العبيدي وهو وزير الدفاع العراقي السابق، وصوّت البرلمان العراقي على إقالته سنة 2016 بسبب تهم فساد.

وولد الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار سنة 1982 وتخرج من كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية، وفي سنة 2005 بدأ مشواره في عقود صغيرة مع مجلس محافظة الأنبار.

وكانت كتل سياسية كبيرة قد انسحبت من جلسة مجلس النواب العراقي الجديد المخصصة لاختيار رئيس للمجلس، ثم عادت من جديد لتنضم إلى الاجتماع.

وانسحب "ائتلاف سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكبر كتلة حصلت على مقاعد في البرلمان الجديد، كما انسحب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجلسة أيضا.