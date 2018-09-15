وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن محكمة جنايات القاهرة قررت حبسهما على ذمة القضية، مع تأجيلها لجلسة 20 أكتوبر المقبل.

والأشخاص الثلاثة الآخرون هم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني.

وأحيل المتهمون في وقت سابق لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على أكثر من ملياري جنيه مصري بالمخالفة للقانون.

وجاء قرار المحكمة، السبت، فى ختام جلسة استغرقت قرابة 30 دقيقة.

ويأتي قرار المحكمة بالقبض على المتهمين، بعد 3 سنوات من إخلاء سبيلهما بناء على قرار محكمة جنايات شمال القاهرة.